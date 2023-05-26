Иран продолжает поставки оружия РФ, Запад не может этому помешать, - CNN
Россия использует воды Каспия, чтобы получать оружие из Ирана. Помешать этому страны Запада не могут
Об этом сообщает CNN.
Через Каспийское море из Тегерана в Москву идет все больше возможных грузов с оружием. Эксперты считают, что этот маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, закупаемых РФ для войны в Украине.
Данные отслеживания показывают, что суда в регионе все чаще становятся "темными" - это свидетельствует о том, что их перемещения пытаются скрыть.
В прошлом году компания Lloyd's List Intelligence обнаружила сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Издание отмечает, что это произошло вскоре после того, как Тегеран был обвинен в продаже БПЛА Москве. Уже осенью РФ чаще использовала иранские дроны по территории Украины, в том числе против критической инфраструктуры.
Аналитики считают, что у западных союзников Украины мало сил остановить такие поставки оружия.
"Нет риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран - у них нет возможности или мотива препятствовать такому обмену", - отметил аналитик EOS Risk Group Мартин Келли.
- В Иране кичатся , что "шахеды" смогли "изменить правила игры" войны в Украине. Хамзе Галандари, глава отдела внешних связей министерства обороны Ирана, заявил, что в прошлом году оружие иранского производства было эффективным, имея в виду беспилотники-камикадзе.
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