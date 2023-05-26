Иран продолжает поставки оружия РФ, Запад не может этому помешать, - CNN

Об этом сообщает CNN.

Через Каспийское море из Тегерана в Москву идет все больше возможных грузов с оружием. Эксперты считают, что этот маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, закупаемых РФ для войны в Украине.

Данные отслеживания показывают, что суда в регионе все чаще становятся "темными" - это свидетельствует о том, что их перемещения пытаются скрыть.

В прошлом году компания Lloyd's List Intelligence обнаружила сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Издание отмечает, что это произошло вскоре после того, как Тегеран был обвинен в продаже БПЛА Москве. Уже осенью РФ чаще использовала иранские дроны по территории Украины, в том числе против критической инфраструктуры.

Аналитики считают, что у западных союзников Украины мало сил остановить такие поставки оружия.

"Нет риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран - у них нет возможности или мотива препятствовать такому обмену", - отметил аналитик EOS Risk Group Мартин Келли.