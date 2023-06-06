Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету
6 июня Иран представил то, что официальные лица назвали своей первой гиперзвуковой баллистической ракетой отечественного производства
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное информационное агентство IRNA.
Иранские госСМИ опубликовали фотографии гиперзвуковой ракеты Fattah ("Фаттах") на церемонии, в которой приняли участие президент Ибрагим Рахиси и командиры элитного иранского Корпуса стражей исламской революции.
"Гиперзвуковая ракета с высокоточной наводкой Fattah имеет дальность 1400 км и способна пробить все защитные щиты", - цитируют иранские государственные СМИ главу гвардейских воздушно-космических сил Амирали Хаджизаде.
Сообщается, что гиперзвуковые ракеты могут лететь как минимум в пять раз быстрее скорости звука и по сложной траектории, что затрудняет их перехват. В прошлом году Исламская Республика заявила, что построила гиперзвуковую баллистическую ракету, которая может маневрировать в атмосфере и вне ее.
Государственное телевидение заявило, что иранская ракета Fattah может быть нацелена на передовые противоракетные системы противника и является большим скачком поколений в области ракет. Максимальная скорость Fattah достигла уровня 14 Маха (15 000 км/ч).
"Она может обойти самые современные системы противоракетной обороны США и сионистского режима, включая израильский "Железный купол"", - заявило государственное телевидение Ирана.
Это объявление, вероятно, усилит беспокойство Запада относительно ракетных возможностей Тегерана. Иран заявил, что продолжит развивать свою оборонную ракетную программу, несмотря на оппозицию США и Европы. Однако западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои возможности.
Однако западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои возможности.
- 25 мая Иран заявил, что успешно испытал новую баллистическую ракету с радиусом действия 2000 км. Тегеран утверждает, что его оружие способно достичь Израиля и баз США в регионе.
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