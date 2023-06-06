Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное информационное агентство IRNA.

Иранские госСМИ опубликовали фотографии гиперзвуковой ракеты Fattah ("Фаттах") на церемонии, в которой приняли участие президент Ибрагим Рахиси и командиры элитного иранского Корпуса стражей исламской революции.

"Гиперзвуковая ракета с высокоточной наводкой Fattah имеет дальность 1400 км и способна пробить все защитные щиты", - цитируют иранские государственные СМИ главу гвардейских воздушно-космических сил Амирали Хаджизаде.

Сообщается, что гиперзвуковые ракеты могут лететь как минимум в пять раз быстрее скорости звука и по сложной траектории, что затрудняет их перехват. В прошлом году Исламская Республика заявила, что построила гиперзвуковую баллистическую ракету, которая может маневрировать в атмосфере и вне ее.

Государственное телевидение заявило, что иранская ракета Fattah может быть нацелена на передовые противоракетные системы противника и является большим скачком поколений в области ракет. Максимальная скорость Fattah достигла уровня 14 Маха (15 000 км/ч).

"Она может обойти самые современные системы противоракетной обороны США и сионистского режима, включая израильский "Железный купол"", - заявило государственное телевидение Ирана.

Это объявление, вероятно, усилит беспокойство Запада относительно ракетных возможностей Тегерана. Иран заявил, что продолжит развивать свою оборонную ракетную программу, несмотря на оппозицию США и Европы. Однако западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои возможности.

Однако западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои возможности.