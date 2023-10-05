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Иран представил новый беспилотник Kaman-19

5 октября, 2023 четверг
11:56
Мир

Армия Ирана представила новый беспилотник Kaman-19, разработанный ими во время учений. Он успешно нарушил связь между иностранными беспилотниками и их наземной базой

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что беспилотник получил название в честь слова "лук". Kaman-19 успешно нарушил связь между иностранными беспилотниками и их наземной базой с помощью электроники.

Иранские официальные лица утверждают, что беспилотники являются неотъемлемой частью национальной безопасности. В сентябре Иран объявил, что разработал "дрон самого дальнего радиуса действия в мире". Беспилотники предположительно были предоставлены России с момента их разработки.

  • Россия может договориться с Ираном о продаже ракет уже по истечении срока действий ракетных ограничений резолюции СБ ООН 2231.
оружие
Иран
безпілотник
Военные новости
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