Иран представил новый беспилотник Kaman-19

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что беспилотник получил название в честь слова "лук". Kaman-19 успешно нарушил связь между иностранными беспилотниками и их наземной базой с помощью электроники.

Иранские официальные лица утверждают, что беспилотники являются неотъемлемой частью национальной безопасности. В сентябре Иран объявил, что разработал "дрон самого дальнего радиуса действия в мире". Беспилотники предположительно были предоставлены России с момента их разработки.