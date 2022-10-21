Иран, поставляющий оружие России, посоветовал своим гражданам покинуть Украину
МИД Ирана, поставляющего России вооружение для войны против Украины, рекомендовал своим гражданам не ездить в Украину и покинуть ее территорию в случае нахождения там
Об этом говорится на портале министерства иностранных дел Ирана со ссылкой на туристический совет генерального консульского департамента МИД по Украине.
В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением опасности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну.
Также в этом объявлении всем проживающим в Украине гражданам Ирана рекомендовано покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность.
- 11 октября украинская разведка сообщает, что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид ".
- 19 октября Институт изучения войны указал, что иранские военные в Крыму обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе. Специалисты добавили, что с середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине.
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