Иран после обвинений в снабжении РФ беспилотников анонсировал визит Путина
В парламенте Ирана объявили, что на следующей неделе страну посетит российский диктатор Владимир Путин
Об этом сообщает иранское агентство Mehr .
Глава экономической комиссии меджлиса Ирана Мохаммадрез Пур-Эбрахими заявил, что Владимир Путина посетит Иран на следующей неделе.
По его словам, стороны будут обсуждать экономическое сотрудничество, а российский диктатор встретится с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
"Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом в переговорах между президентами двух стран", – сказал Пур-Эбрахими.
Кремль пока не подтвердил встречу.
Информация о визите появилась на фоне обвинений Ирана в договоренностях с РФ о поставках беспилотников.
- 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.
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