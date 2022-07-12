Об этом сообщает иранское агентство Mehr .

Глава экономической комиссии меджлиса Ирана Мохаммадрез Пур-Эбрахими заявил, что Владимир Путина посетит Иран на следующей неделе.

По его словам, стороны будут обсуждать экономическое сотрудничество, а российский диктатор встретится с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

"Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом в переговорах между президентами двух стран", – сказал Пур-Эбрахими.

Кремль пока не подтвердил встречу.

Информация о визите появилась на фоне обвинений Ирана в договоренностях с РФ о поставках беспилотников.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

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