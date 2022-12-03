Об этом сообщает иранское орпозиционное издание Iran International.

Отмечается, что иранский режим попросил Москву послать советников, поскольку он готовится к длительной конфронтации с протестующими и озабочен ограниченными ресурсами как в живой силе, так и в технике.

Издание ссылается на секретные документы, из которых следует, что официальный Тегеран готовится к длительной конфронтации с протестующими. При этом он озабочен ограниченными ресурсами в живой силе и технике.

Тегеран полагается на информацию из Москвы для оценки ситуации внутри страны. В документах есть упоминания, что Россия подслушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценки характера и силы протестного движения.

Эта информация подтверждает предположение, озвученное официальными лицами США в октябре этого года. Тогда спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Россия может помогать Ирану, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций. В ответ Иран поставляет России оружие для войны с Украиной.

"Доказательства того, что Иран помогает России развертывать войну против Украины, очевидны и публичны. Чем больше Иран и Россия становятся изолированными, тем больше они сближаются. Наше послание Ирану очень, очень четкое: прекратите убивать своих людей и прекратите отправлять оружие в Россию для убийства украинцев", - сказала она.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом уверен в помощи России в подавлении протестующих, добавив, что это не утверждение, а факт.

На сегодняшний день Министерство внутренних дел Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако эти данные расходятся с цифрами от правозащитников. По их данным, погибли около 460 человек.

Протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини, после чего она умерла от рук правоохранителей.

Протесты с "женским лицом" против полицейского беспредела уже продолжаются третий месяц: "Именно женщины являются олицетворением этих протестов, что именно свобода и достоинство женщин являются той пружиной, которая разжимается сейчас. Страна возвращается к пониманию, что у нее украли жизнь старые аятоллы, которые осуществляют режим и контролируют Иран", - говорит в материале Еспресо эксперт-международник Данилов.

16 ноября сообщалось, что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, которые не надели обязательный головной убор - хиджаб.

25 ноября стало известно об аресте племянницы аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани. После него она призвала иностранные правительства прекратить все связи с режимом Тегерана.

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