Иран попросил Россию о помощи для подавления протестов, - СМИ
Иран попросил РФ помочь подавить народное восстание путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с массовыми беспорядками
Об этом сообщает иранское орпозиционное издание Iran International.
Отмечается, что иранский режим попросил Москву послать советников, поскольку он готовится к длительной конфронтации с протестующими и озабочен ограниченными ресурсами как в живой силе, так и в технике.
Издание ссылается на секретные документы, из которых следует, что официальный Тегеран готовится к длительной конфронтации с протестующими. При этом он озабочен ограниченными ресурсами в живой силе и технике.
Тегеран полагается на информацию из Москвы для оценки ситуации внутри страны. В документах есть упоминания, что Россия подслушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценки характера и силы протестного движения.
Эта информация подтверждает предположение, озвученное официальными лицами США в октябре этого года. Тогда спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Россия может помогать Ирану, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций. В ответ Иран поставляет России оружие для войны с Украиной.
"Доказательства того, что Иран помогает России развертывать войну против Украины, очевидны и публичны. Чем больше Иран и Россия становятся изолированными, тем больше они сближаются. Наше послание Ирану очень, очень четкое: прекратите убивать своих людей и прекратите отправлять оружие в Россию для убийства украинцев", - сказала она.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом уверен в помощи России в подавлении протестующих, добавив, что это не утверждение, а факт.
На сегодняшний день Министерство внутренних дел Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако эти данные расходятся с цифрами от правозащитников. По их данным, погибли около 460 человек.
- Протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини, после чего она умерла от рук правоохранителей.
- Протесты с "женским лицом" против полицейского беспредела уже продолжаются третий месяц: "Именно женщины являются олицетворением этих протестов, что именно свобода и достоинство женщин являются той пружиной, которая разжимается сейчас. Страна возвращается к пониманию, что у нее украли жизнь старые аятоллы, которые осуществляют режим и контролируют Иран", - говорит в материале Еспресо эксперт-международник Данилов.
- 16 ноября сообщалось, что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, которые не надели обязательный головной убор - хиджаб.
- 25 ноября стало известно об аресте племянницы аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани. После него она призвала иностранные правительства прекратить все связи с режимом Тегерана.
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