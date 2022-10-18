Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов.

Сообщается, что соглашение было согласовано 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника из мощной иранской Революционной гвардии и чиновник из Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

"Россияне попросили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", – сказал один из иранских дипломатов.

Западный чиновник подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет классу "земля-земля" малой дальности, в том числе Zolfaghar.

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Иранский дипломат отверг утверждение западных официальных лиц о том, что такие поставки нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.

"Где они используются - это не вопрос продавца. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим прекращения кризиса дипломатическими средствами", - сказал дипломат.

Государственный департамент США оценил, что иранские беспилотники были использованы в понедельник в утренней атаке на Киев. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также обвинила Тегеран во лжи, когда он заявил, что иранские беспилотники не используются Россией в Украине.

Европейский дипломат заявил, что, по оценке его страны, России становится все труднее производить оружие для себя, учитывая санкции против его промышленного сектора, и поэтому оно обращается к импорту от таких партнеров, как Иран и Северная Корея.

"Беспилотники и ракеты являются логичным следующим шагом", – сказал европейский дипломат.

Отвечая на вопрос о продаже иранских ракет класса "земля-земля" в Россию, высокопоставленный американский военный чиновник сказал: "У меня нет ничего, что я мог бы предоставить в это время с точки зрения того, является ли это точной информацией сейчас".

16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.

Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2, превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов, произошел прилет по жилому дому, спасены 19 человек.

18 октября командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов отметил, что иранские дроны Россия использует только против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, а не на поле боя

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