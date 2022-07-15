Иран пообещал не покупать украденное Россией украинское зерно, – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"В нашем телефонном разговоре глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице. Я отметил позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно", – написал он.

Иран не планирует продавать беспилотники России, чтобы поскорее "остановить войну".