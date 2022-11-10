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Иран понимает, что попал в передрягу, а Патрушев уехал не дать им сделать шаг назад, - эксперт - международник Данилов

10 ноября, 2022 четверг
13:53
война с Россией Николай Патрушев

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, отметил, что иранские политические элиты имеют неоднозначное отношение к продолжению военного сотрудничества с Россией

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Одна из версий визита Патрушева (секретарь Совбеза России, – ред.) в Иран состоит в том, что Тегеран начинает понимать ту неприятность, в которую он попал, и пытается сделать шаг назад. А Патрушев приезжал переломить ситуацию и вернуть ее к тому состоянию. , чтобы иранцы поставляли ракеты. Мы очень скоро будем знать, какими поставками ограничился Иран и действительно передадут ракеты средней дальности на 300 и 700 км", - прокомментировал заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Сергей Данилов отметил по поводу сообщения Sky News (британский телеканал новостей – ред.) о том, что в Иране конкретные люди и предприятия заключили суперсоглашение и свои ударные БПЛА стоимостью $20 тысяч за штуку продали каждый за $1 млн. Обычно в пределах страны такое соглашение ничего не изменит, а вот для конкретных людей выгодно обналичить $140 млн. Соответственно, Россия будет готова платить и по $2 млн за что угодно, чтобы продолжать получать оружие.

Но есть некоторые сигналы уже показывают неоднозначное отношение иранских политических элит к продолжению военного сотрудничества с Россией. Поэтому, если начнется раскол элит, то это повлияет на внешнюю активность Ирана, в первую очередь на сотрудничество с Россией. Надо отметить, что иранское общество и значительно часть властных элит очень негативно относится к поставкам оружия России для войны против Украины, абсолютное большинство иранцев на стороне Украины, которое они считают жертвой несправедливой имперской войны, и является одной из причин сигналов, что среди элит Ирана начинают задумываться правильно ли они делают. Соответственно, если произойдет раскол элит и появится политическое представительство у протестных сил, то протест действительно может превратиться в успешную революцию", - пояснил Данилов.

  • 30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.
  • 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны . В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. В МИД Украины сказали : "Последствия будут масштабнее выгоды".
  • В Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой , используя таким образом ее зависимость.
  • 6 ноября спецпредставитель США по Ирану заявил , что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны.
  • 7 ноября в ГУР МО сказали , что украинским властям известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.
  • 8 ноября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран распространением информации о приезде Николая Патрушева пытается продемонстрировать углубление сотрудничества с РФ.

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Украина
Россия
оружие
Иран
Николай Патрушев
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