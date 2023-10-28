Иран пока придерживает "Хезболлу" на черный день, - израильский политолог Ханин

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Израиль показал выдержку, и сейчас картина выглядит так: Израиль на сегодняшний день имеет "простор для дыхания", как это говорят на иврите, то есть пространство для маневра, для свободы действий. И поэтому имеет время, немного, но все же имеет, для того чтобы справиться с проблемой на юге. Возникает вопрос по Ирану, вполне логичный, на мой взгляд, потому что Иран, вероятно, сейчас придерживает "Хезболлу", потому что где-то произошел сбой. Дело пошло не совсем так, как они рассчитывали. Израиль не поддался на провокацию, на эту приманку, и готовит полномасштабное уничтожение шаг за шагом всей тамошней инфраструктуры. Попытка взбудоражить арабский мир против Израиля в целом оказалась неудачной", - прокомментировал израильский политолог.

По его словам, на встрече арабских лидеров с господином Гутеррешем (генеральный секретарь ООН, – ред.) были обвинения в адрес Израиля и немедленные требования немедленно прекратить эскалацию. А "под столом" говорили: упаси боже вас делать то, что мы советуем. Они все прекрасно понимают, но должны говорить то, что хотят слушать их народы, которые поколениями воспитывались в антисионизме и антисемитизме.

"Но сами в то же время прекрасно понимают, какая это война - сдерживание Израиля и заполнение этой площади Ираном и его союзниками: Китай с одной стороны со своими интересами, Россия с другой стороны со своими, страны иранского блока - от йеменских хуситов до режима Асада в Сирии и "Хезболлы" на севере, в Ливане, и ХАМАС на юге, да плюс еще Ирак, на самом деле провинция Ирана. В свою очередь Иран пока придерживает "Хезболлу", вероятно понимая, что ситуация не совсем соответствует их планам, и они придерживают на черный день. А "черный день" для них – это ситуация, когда Израиль наконец-то договорится с США и получит зеленый свет на ликвидацию иранской ядерной программы", - пояснил Зеев Ханин.