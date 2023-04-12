Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на девять источников из разных стран.

После землетрясения 6 февраля сотни самолетов из Ирана в течение семи недель доставляли грузы в аэропорты Алеппо, Дамаска и Латакии.

"Поставки включали передовое оборудование связи и радары, а также запасные части, необходимые для запланированной модернизации сирийской системы противовоздушной обороны, предоставленной Ираном. Переброшено огромное количество боеприпасов. Именно этим объясняется повышенная активность приписываемых Израилю атак на сирийские аэропорты и склады с оружием, которые проходили в конце зимы и первые два месяца весны", - говорится в сообщении.

Источники из Сирии, Израиля, Ирана и стран Запада утверждают, что цель Тегерана – укрепить свои силы на сирийской территории, а также оказать поддержку режиму президента Башара Асада.

Отмечается, что Израиль быстро узнал о потоке оружия в Сирию и развернул агрессивную кампанию, чтобы это остановить.