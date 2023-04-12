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Иран под видом гуманитарки перебросил в Сирию оружие, - Reuters

12 апреля, 2023 среда
16:46
Мир

После землетрясения 6 февраля Иран использовал самолеты с гуманитарной помощью для отправки военной техники на сирийскую территорию

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на девять источников из разных стран.

После землетрясения 6 февраля сотни самолетов из Ирана в течение семи недель доставляли грузы в аэропорты Алеппо, Дамаска и Латакии.

"Поставки включали передовое оборудование связи и радары, а также запасные части, необходимые для запланированной модернизации сирийской системы противовоздушной обороны, предоставленной Ираном. Переброшено огромное количество боеприпасов. Именно этим объясняется повышенная активность приписываемых Израилю атак на сирийские аэропорты и склады с оружием, которые проходили в конце зимы и первые два месяца весны", - говорится в сообщении.

Источники из Сирии, Израиля, Ирана и стран Запада утверждают, что цель Тегерана – укрепить свои силы на сирийской территории, а также оказать поддержку режиму президента Башара Асада.

Отмечается, что Израиль быстро узнал о потоке оружия в Сирию и развернул агрессивную кампанию, чтобы это остановить.

  • Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более девяти тысяч человек и их количество постоянно растет в процессе спасательных работ.
  • 20 марта участники донорской конференции, организованной ЕС, пообещали выделить семь миллиардов евро помощи Турции и Сирии для преодоления последствий землетрясений в феврале.
Сирия
Иран
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