Иран планирует создать военно-морской альянс со странами Персидского залива

Об этом сообщает Reuters.

По словам Ирани, страны региона "осознали, что только сотрудничество друг с другом принесет безопасность в регионе".

Глава ВМС Ирана заявил, что присоединиться к альянсу планируют также Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Ирак.

В то же время он не уточнил детали о форме альянса, что, по его словам, будет сформировано в ближайшее время.