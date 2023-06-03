Иран планирует создать военно-морской альянс со странами Персидского залива
Командующий ВМС Ирана Шахрам Иране заявил, что Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Ирак планируют сформировать военно-морской альянс
Об этом сообщает Reuters.
По словам Ирани, страны региона "осознали, что только сотрудничество друг с другом принесет безопасность в регионе".
Глава ВМС Ирана заявил, что присоединиться к альянсу планируют также Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Ирак.
В то же время он не уточнил детали о форме альянса, что, по его словам, будет сформировано в ближайшее время.
- 25 мая Иран заявил, что успешно испытал новую баллистическую ракету с радиусом действия 2000 км. Тегеран утверждает, что его оружие способно достичь Израиля и баз США в регионе.
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