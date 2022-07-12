Иран планирует предоставить России сотни боевых беспилотников, - Белый дом
Российская Федерация обратилась к Ирану с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников. Иран должен предоставить их в ускоренном порядке
Об этом сообщает АР.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан говорит, что пока неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из БПЛА России, но отметил, что у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится научить российские силы их использованию уже в этом месяце. .
"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая БПЛА, способных нести вооружение, в ускоренном порядке", - подчеркнул он.
Салливан отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня.
- Ранее стало известно, что Иран, Россия и Китай готовятся провести серию крупных военных учений в Латинской Америке, демонстрируя силу, чтобы показать, как их войска могут добиться Соединенных Штатов.
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