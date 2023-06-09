Об этом сообщает AP News.

По словам спикера Совета национальной безопасности Джона Кирби, представители разведки США считают, что завод в российской особой экономической зоне "Алабуга" может заработать в начале 2024 года.

Белый дом также обнародовал сделанные в апреле спутниковые снимки промышленной территории в сотнях километров от Москвы, где, по их мнению, "вероятно, будет построен завод".

Еще в декабре 2022 года Белый дом заявлял, что Москва и Тегеран планируют создать конвейер для производства беспилотников в России. Новые данные разведки свидетельствуют о том, что проект в Елабугском районе Татарстана вышел за рамки плана.

По словам Кирби, официальные лица США также установили, что Иран продолжает снабжать российских военных односторонними ударными беспилотниками, изготовленными в Иране.

По данным Белого дома, на май Россия получила от Ирана сотни ударных беспилотников, а также оборудование для их производства.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", - сказал Кирби.