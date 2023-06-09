Иран планирует построить в РФ завод беспилотников, производство может начаться в 2024 году, - Белый дом
По данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников к востоку от Москвы, поскольку РФ стремится получить постоянные поставки оружия для войны в Украине
Об этом сообщает AP News.
По словам спикера Совета национальной безопасности Джона Кирби, представители разведки США считают, что завод в российской особой экономической зоне "Алабуга" может заработать в начале 2024 года.
Белый дом также обнародовал сделанные в апреле спутниковые снимки промышленной территории в сотнях километров от Москвы, где, по их мнению, "вероятно, будет построен завод".
Еще в декабре 2022 года Белый дом заявлял, что Москва и Тегеран планируют создать конвейер для производства беспилотников в России. Новые данные разведки свидетельствуют о том, что проект в Елабугском районе Татарстана вышел за рамки плана.
По словам Кирби, официальные лица США также установили, что Иран продолжает снабжать российских военных односторонними ударными беспилотниками, изготовленными в Иране.
По данным Белого дома, на май Россия получила от Ирана сотни ударных беспилотников, а также оборудование для их производства.
"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", - сказал Кирби.
- В мае издание CNN отмечало, что Иран поставляет России по Каспийскому морю все больше боеприпасов, а Запад не может этому помешать.
- 5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.
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