Иран планирует построить три спутника "Хаям"
Правительство Ирана 11 августа объявило о намерении построить еще три спутника "Хаям"
Об этом пишет Синьхуа .
По словам представителя правительства Ирана Али Бахадори Джахроми, строительство еще трех спутников стоит на повестке дня правительства.
Он добавил, что стабилизация недавно запущенного "Хаяма" была успешной. Его 9 августа запустили в космос российской ракетой-носителем "Союз" со станции "Байконур" в Казахстане. Спутник будет следить за производительностью сельского хозяйства страны, добыче полезных ископаемых и их открытием. Также его работа будет касаться вырубки лесов, экологических и природных опасностей.
- 4 августа The Washington Post написало, что запущенный в Казахстане иранский спутник "Хаям" РФ планирует использовать для войны против Украины .
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