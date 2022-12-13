Об этом изданию Axios сообщили четыре источника в Израиле, знакомые с отчетами израильской разведки.

По словам источников Axios, международное давление не смогло полностью предотвратить планы Тегерана отправить Москве ракеты, и в ближайшее время он планирует возобновить поставки вооружения. В то же время речь идет только о ракетах дальностью менее 300 километров, а имеющие большую дальность полета будут модифицированы.

Речь идет о ракетном комплексе "Фатех-110", который имеет радиус действия 300 километров, но, согласно данным израильской разведки, Иран планирует модифицировать его так, чтобы он не нарушал соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. По этой же причине речь уже не идет о поставках ракеты "Золфагар", имеющей дальность действия 700 километров.

Дело в том, что резолюция Совбеза ООН №2231, принятая в 2015 году в рамках Иранского ядерного соглашения, другим странам запрещена передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью полета свыше 300 километров и грузоподъемностью свыше 50 .

Поставки иранских баллистических ракет в Россию соответственно будут нарушением резолюции и инициируют механизм повторного наложения санкций ООН на Иран. Такая ситуация создала бы проблемы не только для Ирана, но и России, которая является постоянным членом Совета Безопасности Организации.

Напомним, недавно стало известно, что Россия предоставляет Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки в обмен на снабжение Тегераном оружия для войны в Украине.

Из-за военного сотрудничества с Россией новые санкции против Ирана ввели США , Великобритания и ЕС.

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