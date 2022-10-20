Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"По предварительной информации, руководство Ирана и Российской Федерации договорилось о направлении на территорию Российской Федерации советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА", - отметили в ведомстве.

В частности, есть информация о подготовке операторов уже имеющихся дронов Shahed-136 и перспективных Arash-2.

18 октября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что иранские военные во временно оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе .

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