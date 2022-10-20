Иран планирует отправить в РФ советников и инструкторов по использованию ударных дронов, - Генштаб ВСУ
Иран и РФ договорились об отправке в Россию советников и инструкторов по использованию ударных беспилотников Shahed-136 и Arash-2
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"По предварительной информации, руководство Ирана и Российской Федерации договорилось о направлении на территорию Российской Федерации советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА", - отметили в ведомстве.
В частности, есть информация о подготовке операторов уже имеющихся дронов Shahed-136 и перспективных Arash-2.
- 18 октября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что иранские военные во временно оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе .
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