Иран пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба, в стране продолжаются протесты

Об этом сообщил The Guardian.

Пытаясь подавить длительные протесты, власти Ирана информировали о пересмотре закона, обязывающего женщин носить хиджабы.

В субботу, 3 декабря, генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что судебная власть и парламент рассматривают вопрос, нуждается ли закон в каких-либо изменениях.

Как цитирует иранское информационное агентство, генеральный прокурор не уточнил, что может быть изменено в законе двумя органами, в основном находящимися в руках консерваторов.

Президент Ибрагим Раиси утвердил в субботу, что республиканская и исламская "основы" Ирана закреплены конституцией.

"Но есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими", - сказал он в телевизионных комментариях.

Напомним, что протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини, после чего она скончалась от рук правоохранителей.

Протесты с "женским лицом" против полицейского беспредела уже продолжаются третий месяц: "Именно женщины являются олицетворением этих протестов, что именно свобода и достоинство женщин являются той пружиной, которая разжимается сейчас. Страна возвращается к пониманию, что у нее украли жизнь старые аятоллы, которые осуществляют режим и контролируют Иран", - говорит в материале Еспресо эксперт-международник Данилов.

16 ноября сообщалось, что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, которые не надели обязательный головной убор — хиджаб.

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