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Иран перефокусирует внимание внутриполитических проблем на поиски внешнего врага, - эксперт-международник Ференс

30 января, 2023 понедельник
14:18
Мир

Богдан Ференс, эксперт-международник, кандидат политических наук, считает, что Иран своими внешними действиями пытается мобилизовать иранцев и еще больше использовать силовые структуры для подавления протестных настроений

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Богдан Ференс дал комментарий относительно ряда взрывов в Иране и дальнейших возможных намерений руководства Исламской республики.

"Я хотел бы отметить, что стоит рассматривать в первую очередь эти действия со стороны Израиля, потому что премьер-министр Нетаньяху заявлял, что рост уровня террористической и угрозы безопасности для Израиля будет иметь жесткую реакцию. Соответственно, всем понятно, поскольку Израиль и Иран является извечными оппонентами и врагами, то почему так происходит, ситуацию можно проанализировать", - отметил эксперт-международник.

Богдан Ференс отметил, что эту ситуацию он не рассматривал бы только с точки зрения углубления сотрудничества Ирана и России, хотя это один из ключевых факторов, которому нужно препятствовать, а эффективно это делать в регионе может не так много стран.

"Я бы еще на данную ситуацию посмотрел, учитывая ту угрозу, которую с каждым днем продуцирует Иран в контексте всех своих внешних действий. Таким образом он перефокусирует внимание своих внутриполитических проблем, протестов, и ищет внешнего врага, чтобы мобилизовать своих граждан и еще больше использовать все силовые структуры для подавления любых протестных настроений, и я не исключаю, что между Ираном и Россией существенно углубилось сотрудничество в ядерке . По моему мнению, наиболее весомым аргументом для предпринимаемости таких радикальных действий, со стороны оппонирующих стран Ирана, это как раз из-за желания Ирана продвигаться в обогащении урана, реализации своей давней мечты по приобретению ядерного оружия, которая несет угрозу в глобальном контексте", - пояснил Ференс .

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Россия
Израиль
Иран
ядерное оружие
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