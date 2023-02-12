Иран передал россиянам 18 многоразовых "шахедов", - The Guardian
В ноябре 2022 года Иран с помощью лодок и государственной авиакомпании тайно поставил России по меньшей мере 18 усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности
Об этом информирует The Guardian .
18 новых беспилотников доставили в Россию после того, как российские офицеры и техники посетили Тегеран в ноябре 2022 года. Там им продемонстрировали все имеющиеся в Иране технологии.
Тогда же 10 представителей России, приехавших с визитом в Иран, выбрали себе новые беспилотники. Среди них было шесть дронов Mohajer-6, которые способны нести по четыре ракеты "воздух - земля" и имеют радиус действия около 200 км. Также там было 12 беспилотников Shahed-191 и Shahed-129. Издание отмечает, что они не являются дронами-камикадзе, как ранее используемые Россией. Новые 18 беспилотников предназначены для сброса бомб и возвращения на базу.
По словам источников The Guardian, большинство новых беспилотников, полученных Россией, тайно забрало судно Ирана с базы на побережье Каспийского моря. Впоследствии в море их передали военному катеру России. Остальные же дроны отправляли государственной авиакомпанией Ирана.
Кроме того, Тегеран направил в Москву технических специалистов, чтобы они помогли ввести дроны в эксплуатацию. Источники издания поделились, что над одним беспилотником работали три иранских специалиста. В общей сложности их было 54.
Издание добавляет, что изготовили беспилотники на военном заводе в центральном городе Исфахан. Его 28 января обстреляли из израильского дрона.
- 5 февраля стало известно, что Россия и Иран реализуют планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников.
- 6 февраля в ГУР сообщили, что российская армия может в ближайшее время получить очередную партию иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Всего по контракту предусмотрены поставки 1750 единиц.
- 9 февраля в CNN сообщили, что Иран модифицировал дроны-камикадзе, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры Украины.
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