Иран передал россиянам 18 многоразовых "шахедов", - The Guardian

Об этом информирует The Guardian .

18 новых беспилотников доставили в Россию после того, как российские офицеры и техники посетили Тегеран в ноябре 2022 года. Там им продемонстрировали все имеющиеся в Иране технологии.

Тогда же 10 представителей России, приехавших с визитом в Иран, выбрали себе новые беспилотники. Среди них было шесть дронов Mohajer-6, которые способны нести по четыре ракеты "воздух - земля" и имеют радиус действия около 200 км. Также там было 12 беспилотников Shahed-191 и Shahed-129. Издание отмечает, что они не являются дронами-камикадзе, как ранее используемые Россией. Новые 18 беспилотников предназначены для сброса бомб и возвращения на базу.

По словам источников The Guardian, большинство новых беспилотников, полученных Россией, тайно забрало судно Ирана с базы на побережье Каспийского моря. Впоследствии в море их передали военному катеру России. Остальные же дроны отправляли государственной авиакомпанией Ирана.

Кроме того, Тегеран направил в Москву технических специалистов, чтобы они помогли ввести дроны в эксплуатацию. Источники издания поделились, что над одним беспилотником работали три иранских специалиста. В общей сложности их было 54.

Издание добавляет, что изготовили беспилотники на военном заводе в центральном городе Исфахан. Его 28 января обстреляли из израильского дрона.