Об этом сообщает ЦензорНет.

Как говорится в сообщении, Иран отправил через Каспийское море в Россию груз с боевыми беспилотниками "Shahed 129" для войны с Украиной.

"Партия иранских дронов отправлена по Каспийскому морю в Россию. В дальнейшем военный груз через Астрахань и Волгоград планируется доставить к границам Украины", - пишет издание.

По информации ЦензорНет, эти дроны не применялись в условиях реальных военных действий, поэтому ничего точно не известно об их реальных боевых характеристиках. Однако отмечают, что Shahed 129 может находиться в воздухе в течение суток и разгоняться до скорости 150 км/ч.

"Длина фюзеляжа "Shahed 129" составляет 8 метров. Размах крыльев – 16 метров. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом – до 200 км. Заявленная дальность полета до 17. что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов… Может вооружаться противотанковыми ракетами Sadid-1 (копия израильской Spike-ER) или высокоточной планирующей бомбой с осколочной боевой частью – Sadid-345", - пишет ЦензорНет.

Ранее сообщалось, что украинские власти беспокоит изменение риторики Ирана по поводу оправдания войны в Украине.

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