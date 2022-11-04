Иран ответил на заяву Кулебы о последствиях за передачу РФ ракет и дронов
В иранском Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы, назвав их "эмоциональными" и призвали украинскую сторону к переговорам
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию на сайте МИД Ирана.
В публикации говорится, что спикер МИД Нассер Канаани отметил активный нейтралитет Ирана в отношении войны в Украине, а также заявил, что "эмоциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в стране".
"Вместо того чтобы выдвигать ложные обвинения против Ирана, власти Украины должны откликнуться на конструктивные предложения нашей страны провести двустороннюю техническую и экспертную встречу с целью предоставления документации относительно их претензий", - заявил Канаани.
Он также "категорически отрицал" передачу Ираном оружия в Россию для войны в Украине.
- Напомним, что Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России. Он заявил, что Украина будет безжалостной в своих ответных действиях.
- Между тем, согласно данным CNN, Иран готовится отправить РФ около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты, и больше ударных дронов.
- Это не первый диалог глав МИД двух стран. Ранее Кулеба потребовал немедленно прекратить поток оружия из Ирана в Россию.
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