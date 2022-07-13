Иран отверг обвинения США в передаче РФ беспилотников
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не будет поставлять беспилотники России
Об этом Абдоллахиян заявил в интервью La Repubblica .
По его словам, Иран избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине и не будут поставлять боевые БПЛА России.
"У нас существуют разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из вовлеченных в конфликт сторон, поскольку убеждены, что войну нужно закончить. Думаю, сейчас проблема заключается в другом: некоторые западные страны, среди которых США, производят вооружение и пытаются продать свою продукцию. Мы стараемся избегать каких-либо действий, которые могут привести к эскалаце", - заверил Абдоллахиян.
- 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.
- Вскоре после этого стало известно, что Тегеран посетит Владимир Путин , который встретится с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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