Об этом сообщает CNN .

По информации неназванных чиновников одной из западных стран, партия будет включать баллистические ракеты малого радиуса действия класса "земля-земля" и ударные беспилотники, которые Россия использует в войне против Украины.

Эту партию внимательно отслеживают, поскольку это будет первый случай, когда Иран будет посылать в Россию высокоточные управляемые ракеты. Точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны. Официальные лица считают, что оружие будет точно доставлено до конца года.

Последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников.

16 октября The Washington Post сообщил, что Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет Fateh-110 и Zolfagha.

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