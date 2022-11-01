Иран отправит России новую партию дронов и баллистические ракеты, - CNN
Иран готовится к концу 2022 года отправить в Россию новую партию оружия, которая будет состоять из 1 тыс. дронов и баллистических ракет
Об этом сообщает CNN .
По информации неназванных чиновников одной из западных стран, партия будет включать баллистические ракеты малого радиуса действия класса "земля-земля" и ударные беспилотники, которые Россия использует в войне против Украины.
Эту партию внимательно отслеживают, поскольку это будет первый случай, когда Иран будет посылать в Россию высокоточные управляемые ракеты. Точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны. Официальные лица считают, что оружие будет точно доставлено до конца года.
Последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников.
- 16 октября The Washington Post сообщил, что Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет Fateh-110 и Zolfagha.
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