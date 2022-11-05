Иран осуществил успешный запуск ракеты-носителя Ghaem-100

Об этом сообщает AP .

На иранском государственном телевидении в субботу показали запуск ракеты с площадки посреди пустыни. Место запуска не разглашается.

Государственное информагентство IRNA отмечает, что Ghaem-100 сможет вывести на орбиту около 500 км от Земли спутник весом 80 кг. Командир аэрокосмической дивизии гвардии генерал Амир Али Хаджизаде надеется, что вскоре эту ракету-носитель можно использовать для выведения на орбиту нового спутника Nahid.

Хотя Иран утверждает, что его спутниковая программа, как и ядерная деятельность, направленная на научные исследования, США все равно обеспокоены тем, что она также может быть использована и для запуска ракет большой дальности.