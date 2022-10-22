Иран осудил призыв ООН к расследованию поставок дронов РФ
Иран 22 октября осудил обращение Франции, Германии и Великобритании к ООН с просьбой расследовать поставки Ираном оружия РФ
Об этом сообщает Reuters.
Иран продолжает отрицать поставки России беспилотников во время войны с Украиной. Поэтому 22 октября он решительно осудил Францию, Великобританию и Германию за призыв к ООН расследовать обвинения в том, что Россия использует иранские дроны-камикадзе для атак на Украину.
Так, по словам представителя иранского ведомства Насера Канаани, призыв этих трех стран к ООН был "ложным и безосновательным". Он подчеркнул, что Иран "решительно отвергает и осуждает" его.
"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия. Оно будет без колебаний защищать интересы иранского народа", - заявил Канаани.
По словам президента Ирана Ибрагима Раиси, к нему и Ирану в целом обращаются с просьбами по экспорту оружия.
"Люди подходили ко мне с просьбой продать им военную продукцию. Я спросил их, почему мы, ведь есть многие другие страны. Они сказали, что "ваша лучше", - сказал Раисе.
Впрочем, он не уточнил, какое оружие ему предлагали продать и кто к нему обращался.
- 21 октября Великобритания, Франция и Германия призвали ООН расследовать обвинения в использовании Россией беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину.
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