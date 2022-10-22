Об этом сообщает Reuters.

Иран продолжает отрицать поставки России беспилотников во время войны с Украиной. Поэтому 22 октября он решительно осудил Францию, Великобританию и Германию за призыв к ООН расследовать обвинения в том, что Россия использует иранские дроны-камикадзе для атак на Украину.

Так, по словам представителя иранского ведомства Насера Канаани, призыв этих трех стран к ООН был "ложным и безосновательным". Он подчеркнул, что Иран "решительно отвергает и осуждает" его.

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия. Оно будет без колебаний защищать интересы иранского народа", - заявил Канаани.

По словам президента Ирана Ибрагима Раиси, к нему и Ирану в целом обращаются с просьбами по экспорту оружия.

"Люди подходили ко мне с просьбой продать им военную продукцию. Я спросил их, почему мы, ведь есть многие другие страны. Они сказали, что "ваша лучше", - сказал Раисе.

Впрочем, он не уточнил, какое оружие ему предлагали продать и кто к нему обращался.

21 октября Великобритания, Франция и Германия призвали ООН расследовать обвинения в использовании Россией беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину.