Иран официально вступил в антизападную коалицию ШОС: что о ней известно

Решение было принято на саммите ШОС в Нью-Дели, передают РосСМИ.

Также лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Беларуси присоединиться к союзу. Подписание этого меморандума запускает процедуру полноценного присоединения республики к ШОС, говорится в сообщении. В настоящее время Беларусь была приглашена на саммит в качестве наблюдателя.

Страны ШОС в совместной декларации подчеркнули необходимость "мирного регулирования отношений между странами" путем диалога. В заявлении также говорится, что односторонние экономические санкции несовместимы с международным правом и негативно влияют на отношения.

Что известно о ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.

ШОС не позиционирует себя как военный блок, главными задачами организации провозглашена охрана границ государств-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. При этом члены организации неоднократно проводили совместные военные учения.

Целью организации является "противостояние влияния Запада в Евразии".

В 2016 году президент Турции Реджеп Эрдоган рассматривал возможность присоединения его страны к ШОС.