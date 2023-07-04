Иран официально вступил в антизападную коалицию ШОС: что о ней известно
Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в состав которой входят Китай, РФ, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан
Решение было принято на саммите ШОС в Нью-Дели, передают РосСМИ.
Также лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Беларуси присоединиться к союзу. Подписание этого меморандума запускает процедуру полноценного присоединения республики к ШОС, говорится в сообщении. В настоящее время Беларусь была приглашена на саммит в качестве наблюдателя.
Страны ШОС в совместной декларации подчеркнули необходимость "мирного регулирования отношений между странами" путем диалога. В заявлении также говорится, что односторонние экономические санкции несовместимы с международным правом и негативно влияют на отношения.
Что известно о ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.
ШОС не позиционирует себя как военный блок, главными задачами организации провозглашена охрана границ государств-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. При этом члены организации неоднократно проводили совместные военные учения.
Целью организации является "противостояние влияния Запада в Евразии".
В 2016 году президент Турции Реджеп Эрдоган рассматривал возможность присоединения его страны к ШОС.
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