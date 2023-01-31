Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что Россия и Иран продолжают усилия по углублению экономических связей. Иранские государственные СМИ сообщили, что 29 января Иран и Россия установили прямые каналы финансовой связи между иранскими и российскими банками.

Заместитель председателя центрального банка Ирана Мохсен Карами объявил, что иранские и российские банки подписали вступающий в силу меморандум о взаимопонимании относительно обмена финансовыми сообщениями.

Иранские официальные лица и связанные с государством СМИ представили меморандум о взаимопонимании как средство обойти западные санкции против Ирана и России и сравнили систему обмена сообщениями со SWIFT, крупнейшей в мире системой обмена финансовыми сообщениями.

23 января глава госдумы РФ Вячеслав Володин провел в Тегеране переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси об углублении сотрудничества между странами.

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