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Иран объявил о создании совместного с Россией аналога банковской системы SWIFT

31 января, 2023 вторник
07:45
Мир SWIFT

В Иране утверждают, что наладили из РФ прямые каналы финансовой связи между банками, работающими по принципу международной системы SWIFT

Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что Россия и Иран продолжают усилия по углублению экономических связей. Иранские государственные СМИ сообщили, что 29 января Иран и Россия установили прямые каналы финансовой связи между иранскими и российскими банками.

Заместитель председателя центрального банка Ирана Мохсен Карами объявил, что иранские и российские банки подписали вступающий в силу меморандум о взаимопонимании относительно обмена финансовыми сообщениями.

Иранские официальные лица и связанные с государством СМИ представили меморандум о взаимопонимании как средство обойти западные санкции против Ирана и России и сравнили систему обмена сообщениями со SWIFT, крупнейшей в мире системой обмена финансовыми сообщениями.

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Экономика
Россия
Иран
санкции против России
война с Россией
SWIFT
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