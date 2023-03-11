Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA .

Информацию распространили представительство Ирана в ООН, заявившее, что Тегеран завершил подписание контракта на покупку самолетов Су-35 у России.

В представительстве уточнили, что после окончания ирано-иракской войны в 1988 году Тегеран обратился в ряд стран с просьбой изучить возможность продажи истребителей, а Россия согласилась их продать.

Иранская миссия добавила, что истребители Су-35 были технически одобрены Тегераном. Представительство не разглашает, когда и сколько истребителей будут доставлены из РФ в Иран.

"Подробности не разглашались, поскольку информация засекречена", - отметили в миссии.