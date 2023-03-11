Иран объявил, что договорился с Россией о покупке истребителей Су-35
Тегеран заявил, что завершил соглашение по покупке у России истребителей Су-35
Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA .
Информацию распространили представительство Ирана в ООН, заявившее, что Тегеран завершил подписание контракта на покупку самолетов Су-35 у России.
В представительстве уточнили, что после окончания ирано-иракской войны в 1988 году Тегеран обратился в ряд стран с просьбой изучить возможность продажи истребителей, а Россия согласилась их продать.
Иранская миссия добавила, что истребители Су-35 были технически одобрены Тегераном. Представительство не разглашает, когда и сколько истребителей будут доставлены из РФ в Иран.
"Подробности не разглашались, поскольку информация засекречена", - отметили в миссии.
- 8 марта британское издание Sky News сообщило, что Россия вывезла из Ирана двумя грузовыми судами 200 контейнеров с оружием, в которых содержалось 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов.
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