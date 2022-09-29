Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на региональную курдскую службу по борьбе с терроризмом, МИД Ирака и иранское информационное агентство Mehr.

В заявлении региональной курдской службы по борьбе с терроризмом (CTS) говорится, что корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) совершил четыре этапа бомбардировок, используя баллистические ракеты и минированные дроны. Целью нападения были штаб-квартиры курдских оппозиционных партий в провинции Эрбиль, а также штаб-квартиры в нескольких районах соседней провинции Сулеймания.

Согласно информации, более 70 баллистических ракет Fateh и минированных беспилотников были запущены из иранских провинций Керманшах и Западного Азербайджана, говорят в службе, добавляя, что "они были нацелены на общественные места и гражданские дома".

Как отмечается, погибли 13 человек, в том числе беременная женщина, и 58 получили ранения, большинство из которых были гражданскими.

Между тем в заявлении МИД Ирака осужден "артиллерийский и ракетный обстрел иранской стороны, совпавший с использованием 20 беспилотников, загруженных взрывчаткой, нацеленных на четыре района иракского Курдистана и повлекших многие смерти и ранения".

Министерство также объявило, что вызовет посла Ирана в Багдаде из-за трансграничных бомбардировок.

В свою очередь иранское информационное агентство Mehr подтвердило бомбардировку, заявив, что КСИР "вновь обстрелял позиции террористических групп, действующих вблизи западных границ страны в иракском Курдистане".

Добавим, иранские и турецкие войска часто наносят удары по курдам на Севере Ирака. Формальной причиной для этого обычно является участие курдов в обстрелах территории Ирана и Турции.

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