Иран обещает вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится, - Axios

Об этом информирует Axios со ссылкой на два дипломатических источника, осведомленных о ситуации.

Иран обратился к Израилю с посланием, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАСом и Израилем, но будет вынужден вмешаться, если израильская операция в Газе будет продолжаться.

Послание Ирана, отправленное Израилю через ООН, поступило в то время, когда администрация Байдена пыталась удержать Иран и поддерживаемую Ираном ливанскую Хезболлу от вступления в войну.

В частности, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился с посланником ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом в субботу в Бейруте, сообщают два дипломатических источника.

Веннесланд призвал Амира-Абдоллахиана помочь предотвратить распространение конфликта в Газе и Израиле на более широкий регион Ближнего Востока.

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Министр иностранных дел Ирана ответил, что Иран не хочет, чтобы конфликт превратился в региональную войну, и хочет попытаться помочь в освобождении находящихся в заложниках у ХАМАСа гражданских лиц в Газе.

В то же время Амир-Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана свои "красные линии". Согласно источникам, он сказал, что если израильская военная операция продолжится – и особенно если Израиль выполнит свое обещание наземного наступления в Газе – Иран будет вынужден ответить на это.

Веннесланд позвонил советнику по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и другим официальным лицам и передал сообщение Ирана.