Иран обещает вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится, - Axios
Иран обратился к Израилю с просьбой о прекращении эскалации конфликта с ХАМАСом, а также предупредил, что ответит, если операция продолжится
Об этом информирует Axios со ссылкой на два дипломатических источника, осведомленных о ситуации.
Иран обратился к Израилю с посланием, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАСом и Израилем, но будет вынужден вмешаться, если израильская операция в Газе будет продолжаться.
Послание Ирана, отправленное Израилю через ООН, поступило в то время, когда администрация Байдена пыталась удержать Иран и поддерживаемую Ираном ливанскую Хезболлу от вступления в войну.
В частности, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился с посланником ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом в субботу в Бейруте, сообщают два дипломатических источника.
Веннесланд призвал Амира-Абдоллахиана помочь предотвратить распространение конфликта в Газе и Израиле на более широкий регион Ближнего Востока.
Читайте также: Что такое сектор Газы и почему палестинцы уже почти столетие воюют с израильтянами
Министр иностранных дел Ирана ответил, что Иран не хочет, чтобы конфликт превратился в региональную войну, и хочет попытаться помочь в освобождении находящихся в заложниках у ХАМАСа гражданских лиц в Газе.
В то же время Амир-Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана свои "красные линии". Согласно источникам, он сказал, что если израильская военная операция продолжится – и особенно если Израиль выполнит свое обещание наземного наступления в Газе – Иран будет вынужден ответить на это.
Веннесланд позвонил советнику по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и другим официальным лицам и передал сообщение Ирана.
- Напомним, ЦАХАЛ завершает подготовку к наземной операции в Газе. Ее начало откладывается из-за продления срока эвакуации, предоставленного гражданскому населению сектора.
- Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное