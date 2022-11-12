Об этом сказал британский военный эксперт, полковник Глен Грант в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Что я услышал из поездки в аятоллу, так это то, что Россия не получила тех ответов, на которые надеялась, что на самом деле Иран не собирается предоставлять столько ракет и так быстро, как просила Россия, и что часть ракет действительно может прийти весной". , – считает он.

По мнению Гранта – это еще одна веская причина, почему Путин тормозит войну.

"Чтобы перенести ее на зиму. Он ошибочно считает, что если он будет продолжать атаковать инфраструктуру и города, то это изменит отношение украинского народа, что только доказывает, как это было с первых дней войны, что он не понимает ни психологии, ни культуры украинского народа, который не собирается сдаваться. На самом деле, чем больше разрушений он будет делать, тем труднее ему будет выиграть войну", - подытожил эксперт.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны. В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. В МИД Украины сказали: "Последствия будут масштабнее выгоды".

6 ноября спецпредставитель США по Ирану заявил, что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны.

7 ноября в ГУР МО сказали, что украинским властям известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.