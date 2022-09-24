Иран не смог понять, как подняться со дна цивилизации, - Подоляк о передаче оружия РФ
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал передачу России иранских беспилотников
Об этом он написал в твиттере .
По его словам, передача России беспилотников - поддержка убийства украинцев.
"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России – крайне отсталой в техническом плане стране – современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал Подоляк.
- В конце августа Иран отправил России первую партию ударных беспилотников. После этого США ввели санкции против Ирана .
- 13 сентября стало известно, что украинские воины впервые сбили ударный беспилотник.
- 22 сентября ВСУ сбили на Николаевщине сразу четыре иранских беспилотника .
- 23 сентября россияне атаковали беспилотниками Одессу , в результате чего погиб мирный житель. В этот же день Украина выгнала посла Ирана из-за использования российской армией иранских дронов-камикадзе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное