Об этом он написал в твиттере .

По его словам, передача России беспилотников - поддержка убийства украинцев.

"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России – крайне отсталой в техническом плане стране – современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал Подоляк.