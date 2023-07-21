Иран не рассматривает Россию как сильного игрока, - востоковед Данилов
Вероятно, Иран не рассматривает Российскую Федерацию как сильнейшего игрока, а также считает, что РФ использует страну для торга с Арабскими странами Персидского залива
Об этом сообщил в эфире Еспресо Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований.
Комментируя вопрос о ситуации с высказыванием главы МИД Ирана о территориальной целостности и незыблемости границ Украины он отметил, что "Тегеран всегда лжет".
"Все знают, что это очень лживая дипломатия, которая будет опровергать очевидные факты и не подтверждать то, что было установлено расследованием. Однако, как дальше выглядит, видимо, трещина в отношениях с Россией есть, мы не знаем, к чему она приведет и будет ли какой-то решающий характер", - отметил он.
Восходовед добавил, что между странами появилась определенная напряженность, а в Иране достаточно знаковые должностные лица, в частности радикального крыла, начали выражать сомнения целесообразности продолжения сотрудничества с Россией.
"Поводом стала поддержка Россией коммюнике на саммите Арабских стран Персидского залива, где традиционно включается пункт о принадлежности трех островов, которые сейчас контролирует Иран к ОАЭ. Но это только повод. Очевидно речь идет о так называемом неформальном ядерном соглашении между США и Ираном, которое состоялось в Омане", - добавил Сергей Даниил.
Он также отметил, что соглашение содержит пункт, касающийся запрета на поставку России баллистических ракет, а также о сворачивании военно-технического сотрудничества с Россией.
"Возникает такое предположение, что в Иране не рассматривают Россию как сильного игрока. Обе стороны считают, что они используют друг друга для торга с другими. Иранцы полагают, что Россия использует Иран для торга с Арабскими странами Персидского залива. Россия считает, что Иран использует Россию для торга с США", - сказал он.
Что известно о позиции Ирана в войне РФ против Украины
С самого начала полномасштабного вторжения Иран помогал России, в частности, поставкам ударных дронов Shahed.
В мае издание CNN отмечало, что Иран снабжает России Каспийским морем все больше боеприпасов , а Запад не может этому помешать.
5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.
9 июня в Белом доме заявили, что Иран планирует построить в РФ завод беспилотников , производство может начаться в 2024 году.
В конце июня эксперт по морской тематике Андрей Клименко заявил о наращивании Россией перевозок из Ирана Каспийским морем.
18 июля стало известно, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил , что страна поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за завершение войны путем политического урегулирования.
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