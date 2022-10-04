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Иран не признал российские "референдумы" в оккупированных регионах Украины

4 октября, 2022 вторник
16:30
война с Россией

Иран, который неофициально поставляет товары военного назначения в Россию, однако отказывается признавать псевдореферендумы РФ в Украине

Об этом говорится в обращении официального представителя МИД Ирана Насера Канани, сообщает IRNA.

Иран является одним из немногих союзников России, помогающих агрессору в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет армии РФ свои беспилотники, правда, не совсем оправдывающие надежду захватчиков. Однако иранские власти заявляют, что не признают так называемые референдумы, которые Кремль организовал на временно оккупированных территориях Украины.

"Исламская Республика, как всегда и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения принципа суверенитета и территориальной целостности всех государств как основной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН", — заявил Канани.

Он добавил, что Иран выступает против любых "провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия".

Отметим, что фейковые референдумы РФ пока признала только Северная Корея.

  • Напомним, с августа Иран тайно снабжает свои боевые дроны в Россию. РФ уже активно использует их в атаке городов юга Украины, однако ВСУ уже научились их уничтожать, а Пентагон заявил , что они не стали технологическим прорывом РФ в войне против Украины.
  • 23 сентября россияне атаковали беспилотниками Одессу , в результате чего погиб мирный житель. В этот же день Украина выгнала посла Ирана из-за использования российской армией иранских дронов-камикадзе.

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Иран
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