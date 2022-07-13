Об этом он сказал в интервью La Repubblica, сообщает "Европейская правда".

"У нас разные формы сотрудничества с Россией, в том числе и в сфере обороны: но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в эту войну, потому что считаем, что ее необходимо остановить", - сказал иранский дипломат.

Он добавил, что "текущая проблема конфликта состоит в том, что некоторые западные страны, включая США, имеют производителей оружия, пытающихся продать свою продукцию".

"Мы будем избегать каких-либо действий, которые могут привести к эскалации, но мы будем работать над тем, чтобы остановить войну", - заявил глава МИД Ирана.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан ранее сообщил , что США располагают информацией о том, что Россия может получить от Ирана сотни беспилотников для использования в войне против Украины.

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