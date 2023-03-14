Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Между официальным Минском и Тегераном никогда не было близких отношений. Было три попытки наладить отношения. Они пытались открывать предприятия и заниматься строительством. Но все отношения завершались скандалами и снижались до минимального уровня. Через некоторое время были очередные попытки наладить отношения", - объяснил Лукашук. .

По словам журналиста, между Минском и Тегераном не может быть сотрудничества в военно-промышленном комплексе.

"В Иране Лукашенко не воспринимают как самостоятельную политическую единицу. Его воспринимают как прислужника Кремля. Он приезжал в Иран не как представитель независимого государства, а как гонец от Кремля. Иран поставляет дроны в Россию, но делает это осторожно. Потому что не доверяет России. Иран не передает технологии РФ, не передает вооружения типа ракет. К Лукашенко Иран имеет такое же недоверие, как и к Кремлю. Отдавать свои военные технологии Лукашенко Иран не будет", - подчеркнул Лукашук.