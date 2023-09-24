Иран не будет передавать России баллистические ракеты, - главред портала "Украина по-арабски" Фараджаллах
Главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах считает, что в Иране не рассматривают передачу России разных типов ракет, поскольку это вооружение нужно самому Тегерану
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Иран имеет возможности для того, чтобы передать России дроны. В частности, Mojahed-2000, который может работать на расстоянии более 2 тыс. км. Однако, я считаю, что Иран не будет передавать баллистические ракеты РФ. Да и какие-либо другие ракеты тоже. Поскольку Иран окружен врагами почти везде. Израиль, Саудовская Аравия и Ирак считают в Иране врагами. Поэтому в Иране очень хорошо понимают, что если против них будет начата война, то им потребуется это вооружение", - пояснил Фараджаллах.
Журналист отметил, что в Иране пытаются усилить свой военный потенциал на фоне войны России против Украины.
"В Иране очень тщательно наблюдают за войной России против Украины. Россия, производящая более 1 млн боеприпасов ежегодно, имеет боеприпасный голод на всех фронтах. В Иране это учитывают и делают выводы. Они увеличивают производство оружия, но нуждаются в средствах для этого. Именно поэтому сотрудничество Ирана и РФ за последний год вышло на новый уровень. Также Иран пытается получить от РФ ядерные технологии", - добавил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное