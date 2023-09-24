Иран не будет передавать России баллистические ракеты, - главред портала "Украина по-арабски" Фараджаллах

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Иран имеет возможности для того, чтобы передать России дроны. В частности, Mojahed-2000, который может работать на расстоянии более 2 тыс. км. Однако, я считаю, что Иран не будет передавать баллистические ракеты РФ. Да и какие-либо другие ракеты тоже. Поскольку Иран окружен врагами почти везде. Израиль, Саудовская Аравия и Ирак считают в Иране врагами. Поэтому в Иране очень хорошо понимают, что если против них будет начата война, то им потребуется это вооружение", - пояснил Фараджаллах.

Журналист отметил, что в Иране пытаются усилить свой военный потенциал на фоне войны России против Украины.

"В Иране очень тщательно наблюдают за войной России против Украины. Россия, производящая более 1 млн боеприпасов ежегодно, имеет боеприпасный голод на всех фронтах. В Иране это учитывают и делают выводы. Они увеличивают производство оружия, но нуждаются в средствах для этого. Именно поэтому сотрудничество Ирана и РФ за последний год вышло на новый уровень. Также Иран пытается получить от РФ ядерные технологии", - добавил он.