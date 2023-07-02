Иран не будет отправлять в Швецию нового посла в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме
Иран не станет отправлять нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана у мечети в Стокгольме
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что в четверг МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Швеции, чтобы осудить сожжение Корана, что было "оскорблением самых святых исламских святынь".
"Хотя административные процедуры по назначению нового посла в Швеции завершились, процесс их отправления отложен из-за выдачи шведским правительством разрешения на осквернение Священного Корана", - написал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян в твиттере.
Он не уточнил, как долго Иран будет воздерживаться от отправки нового посла в Швецию.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
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