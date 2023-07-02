Иран не будет отправлять в Швецию нового посла в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что в четверг МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Швеции, чтобы осудить сожжение Корана, что было "оскорблением самых святых исламских святынь".

"Хотя административные процедуры по назначению нового посла в Швеции завершились, процесс их отправления отложен из-за выдачи шведским правительством разрешения на осквернение Священного Корана", - написал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян в твиттере.

Он не уточнил, как долго Иран будет воздерживаться от отправки нового посла в Швецию.