Иран назвал предположение о намерении напасть на Саудовскую Аравию безосновательными

Об этом информирует Al-Arabiya со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Ирана Насера ​​Канани.

Спикер заверил, что Иран продолжает соблюдать договоренности.

"Такое пристрастное производство новостей некоторыми западными и сионистскими партиями имеет целью создать негативную атмосферу против Ирана и уничтожить текущие положительные тенденции в отношениях со странами региона. Иран продолжает политику добрососедства со своими соседями, основанную на взаимном уважении и в рамках международных принципов и считает установление и содействие стабильности и безопасности в регионе неотделимой частью конструктивного взаимодействия со своими соседями", - заявил Канани.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия передала разведывательные данные США о "неизбежной атаке" со стороны Ирана. Вашингтон выразил обеспокоенность угрозой и заявил, что ответит в случае необходимости.

"Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с Саудовской Аравией. Мы будем без колебаний действовать на защиту наших интересов и партнеров в регионе", - сказал представитель Совета национальной безопасности.

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