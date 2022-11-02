Иран назвал предположение о намерении напасть на Саудовскую Аравию безосновательными
МИД Ирана отрицает намерения напасть на Саудовскую Аравию и иранский город Эрбиль, назвав сообщение об этом безосновательными обвинениями
Об этом информирует Al-Arabiya со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Ирана Насера Канани.
Спикер заверил, что Иран продолжает соблюдать договоренности.
"Такое пристрастное производство новостей некоторыми западными и сионистскими партиями имеет целью создать негативную атмосферу против Ирана и уничтожить текущие положительные тенденции в отношениях со странами региона. Иран продолжает политику добрососедства со своими соседями, основанную на взаимном уважении и в рамках международных принципов и считает установление и содействие стабильности и безопасности в регионе неотделимой частью конструктивного взаимодействия со своими соседями", - заявил Канани.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия передала разведывательные данные США о "неизбежной атаке" со стороны Ирана. Вашингтон выразил обеспокоенность угрозой и заявил, что ответит в случае необходимости.
"Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с Саудовской Аравией. Мы будем без колебаний действовать на защиту наших интересов и партнеров в регионе", - сказал представитель Совета национальной безопасности.
- 17 июля президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию заверил, что США сделают все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия.
- Напомним, 19 сентября сообщали о 5 погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших из-за убийства Махсы Амини.
- 22 сентября количество погибших протестующих возросло до 31 человека.
- 23 сентября США ввели санкции против силовиков Ирана за убийство Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба и подавления последовавших за этим протестов.
- 25 сентября президент Ирана Ибрагим Райси пообещал "решительно справиться" с протестами, охватившими сейчас большинство из 31 провинции Ирана.
- 3 октября верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи нарушил молчание по поводу протестов, чтобы обвинить США и Израиль в их организации.
- 20 октября Канада ввела новые санкции против Ирана за жестокое подавление протестов.
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