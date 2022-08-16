Иран направил в Еврокомиссию ответ о возобновлении ядерного соглашения
Власти Ирана направили в Евросоюз (ЕС) ответ на предложения по возобновлению ядерного соглашения
Об этом сообщает Al Jazeera .
Содержание послания неизвестно.
Утверждается, что ответ передан верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СПИД).
Тегеран, как сообщается, ждет ответа от Брюсселя в течение двух дней.
Ранее глава ядерного агентства Ирана Махаммад Эслами заявил, что у них есть технические возможности для создания ядерного оружия.
- Отметим, предварительно в Тегеране заявляли , что предложенный со стороны ЕС текст документа о возобновлении ядерного соглашения может быть допустим при условии, что будут учтены требования Ирана.
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