Об этом сообщает Al Jazeera .

Содержание послания неизвестно.

Утверждается, что ответ передан верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СПИД).

Тегеран, как сообщается, ждет ответа от Брюсселя в течение двух дней.

Ранее глава ядерного агентства Ирана Махаммад Эслами заявил, что у них есть технические возможности для создания ядерного оружия.

Отметим, предварительно в Тегеране заявляли , что предложенный со стороны ЕС текст документа о возобновлении ядерного соглашения может быть допустим при условии, что будут учтены требования Ирана.

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