Иран может остаться без нужного для перевозки ракет пути в РФ по суше, если Азербайджан и Армения заключат мир, - Загребельская
Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе может повлечь за собой перекрытие сухопутного коридора между Россией и Ираном для поставки оружия на войну в Украину
Об этом в эфире Эспрессо заявила юрист Агия Загребельская.
"Есть проблема у Ирана с тем, что нет сухопутного коридора. Баллистические ракеты малого действия Иран не может перевезти по небу и по морю. Это слишком рискованно, будет много доказательств, что это Иран, есть риск поражения определенных кораблей. Чтобы перевезти по сухопутному пути, их нужно везти через территорию Армении и Азербайджана", - отметила она.
По ее мнению, эти страны не дают разрешения на это.
"Учитывая переговоры этих стран при посредничестве ЕС, высок риск для Ирана, что сейчас Армения и Азербайджан подпишут мир, последний будет иметь доступ к своему региону через армянскую территорию без привлечения Ирана. Тогда Иран окажется полностью изолирован от России сухопутным путем. Мы посмотрим дальше, как Иран будет жить дальше, когда у него сухопутного региона в Россию и Европу вообще не будет", - подытожила юрист.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное