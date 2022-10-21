Об этом в эфире Эспрессо заявила юрист Агия Загребельская.

"Есть проблема у Ирана с тем, что нет сухопутного коридора. Баллистические ракеты малого действия Иран не может перевезти по небу и по морю. Это слишком рискованно, будет много доказательств, что это Иран, есть риск поражения определенных кораблей. Чтобы перевезти по сухопутному пути, их нужно везти через территорию Армении и Азербайджана", - отметила она.

По ее мнению, эти страны не дают разрешения на это.

"Учитывая переговоры этих стран при посредничестве ЕС, высок риск для Ирана, что сейчас Армения и Азербайджан подпишут мир, последний будет иметь доступ к своему региону через армянскую территорию без привлечения Ирана. Тогда Иран окажется полностью изолирован от России сухопутным путем. Мы посмотрим дальше, как Иран будет жить дальше, когда у него сухопутного региона в Россию и Европу вообще не будет", - подытожила юрист.