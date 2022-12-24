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Иран может однажды проснуться без определенных объектов из-за поддержки РФ, Израиль ждет возможности делать это без последствий, - Портников

24 декабря, 2022 суббота
22:15
война с Россией Виталий Портников

Израиль не прочь ударить по Ирану, если они договорятся с США о возможности делать это без последствий с точки зрения международного права

Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире Еспресо.

"Избранный премьер-министр Бениамин Нетаньяху звонил Путину. Повестка дня этого разговора - об остановке войны в Украине, о беспокойстве относительно военно-технического сотрудничества с Ираном и о базе Ирана в Сирии у границ Израиля. Нетаньяху резко и точно сказал Путину, что он будет решительно этому противодействовать", – отметил он.

Портников высказал мнение, что означает, когда США говорят о реальных действиях по Ирану.

"Президент Байден может просто встретиться с премьер-министром Нетаньяху и сказать: "Если 10 твоих самолетов куда-то улетят, никто этого не заметит. Пусть улетают куда хотят. Это твои самолеты и твое дело. Если ты считаешь, что тебя смогут сбить россияне, мы дадим тебе все данные спутников, чтобы никто тебя не трогал". Иранцы могут вдруг проснуться и некоторых объектов в Иране не будет. Израиль в этом заинтересован больше, чем США. Единственное, чего хочет еврейское государство, чтобы ему дали возможность это делать без последствий с точки зрения международного права. Если Иран будет продолжать такое сотрудничество с Россией, то в таких действиях Израиля будут заинтересованы сами США", - подытожил журналист.

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Россия
Израиль
Иран
США
Виталий Портников
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