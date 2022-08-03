Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний, - аналитики ISW

Об этом пишет Институт изучения войны - ISW.

Как отмечается, исходные и неподтвержденные сообщения от 2 августа свидетельствуют о том, что Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний.

"Американская разведывательная служба (OSINT) в твиттере со ссылкой на неофициальные иранские источники утверждала, что Иран отправил в Россию партию БПЛА вместе с иранскими пилотами и техниками, которые будут учиться использованию и ремонту российских самолетов Су-35. Хотя ISW не может независимо подтвердить это утверждение, оно согласуется с недавними сообщениями о том, что Тегеран и Москва стремятся к расширению авиационного сотрудничества, чтобы обойти международные санкции против России и Ирана и поддержать российские операции в Украине", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что если это правда, то заявление свидетельствует о том, что Иран может получить российские самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, которые могли быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля.

Соглашение предполагало, что Иран увеличит объем пассажирских перелетов в Россию и дополнительно ремонт российских самолетов. Так что Тегеран может попытаться использовать это соглашение для содействия приобретению российских боевых самолетов.

24 июля СМИ зареяли информацией, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которые россияне планируют применять в войне с Украиной.

Однако 26 июля координатор совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят никаких признаков поставок иранских беспилотников в Россию.

Тогда же Иран заключил с РФ еще и соглашение, по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять для них детали.

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