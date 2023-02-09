Об этом пишет CNN.

Невзорвавшаяся боеголовка иранского беспилотника Shahed-131, найденного на юге Украины в Одесской области в октябре 2022 года, была исследована в прошлом месяце британской организацией Conflict Armament Research вместе с украинскими военными. Состав боеголовки помогает объяснить, почему атаки России на украинскую инфраструктуру за последние несколько месяцев оказались столь эффективными", - пишет издание.

Аналитики считают, что боеголовки длиной чуть менее двух футов были модифицированы плохо подогнанными друг к другу слоями десятков мелких металлических обломков, которые при ударе разлетаются с большим радиусом. Кроме осколков, по кругу боевой части расположены еще 18 более мелких зарядов, которые при расплавлении взрывной волной способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект на 360 градусов. Накопление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели как электростанции, распределительные сети, линии электропередачи и крупные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.

Эксперт рассказал журналистам, что боеголовки, предназначенные для боевых целей, таких как танки или пушки артиллерии, сконструированы иначе и не рассчитаны на большой радиус действия, в отличие от тех, которые РФ запускала по гражданским объектам.

"Было много предположений, что, возможно, эти взрывчатые вещества были очень грубыми, дешевыми и простыми. Но, глядя на боеголовку, становится ясно, что было приложено много усилий, чтобы убедиться, что она может нанести как можно больший ущерб инфраструктуре в большом радиусе", - заявил один из исследователей "шахеда" Дэмиен Сплитерс.