Иран играет тоньше и на нескольких досках, в отличие от России, - эксперт-международник Данилов

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Сергей Данилов спрогнозировал возможные темы, которые будут обсуждаться 19 июля в Тегеране на встрече российского диктатора Владимира Путина с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



"Сирия является главной темой этих переговоров. У России с Ираном странные отношения. Иранский бизнес весь плачет, потому что Россия стала своим демпингом вытеснять иранский бизнес с традиционных рынков, где иранцы тоже демпинговали, но в гораздо меньшей степени - в Индии, Китае и даже в Турции. Теперь Россия, боясь полного провала и санкционной остановки, начала сбрасывать 30 долларов на барреле и делать другие вещи, которые вредят интересам Ирана", - отметил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.



Данилов объяснил, что Иран и Россия в одной антизападной и антиамериканской коалиции, но иранцы ведут игру гораздо тоньше и на многих досках, потому что это шахматы, в отличие от игры в "чапаева", в которую играет Путин.



"Я не удивлюсь, если иранцы допустили утечку данных о возможности приобретения Россией их беспилотников, чтобы иметь еще какие-то козыри на переговорах. Мне кажется, что соглашение по беспилотникам довольно маловероятно. Иранцы используют россиян в этом случае. Я уверен, что там идет какая-то игра, приезжали делегации и американская разведка предоставила корректные данные об этих двух визитах. Иран им так будет продавать еще полгода, то есть сколько нужна эта игра для иранцев столько и будут они продавать эти беспилотники", - предположил эксперт - международник.

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13 июля Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан отрицал информацию, что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.

Также Рамис Юнус, американский политолог, считает, что все делается для того, чтобы объятия России и Ирана становились теплее.

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