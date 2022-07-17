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Главная Мир Иран играет тоньше и на нескольких досках, в отличие от России, - эксперт-международник Данилов
Эксклюзив

Иран играет тоньше и на нескольких досках, в отличие от России, - эксперт-международник Данилов

17 июля, 2022 воскресенье
15:27
Мир Иран

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, предполагает, что иранцы допустили утечку информации о возможности приобретения Россией их беспилотников, чтобы иметь еще какие-то козыри на переговорах

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Сергей Данилов спрогнозировал возможные темы, которые будут обсуждаться 19 июля в Тегеране на встрече российского диктатора Владимира Путина с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сирия является главной темой этих переговоров. У России с Ираном странные отношения. Иранский бизнес весь плачет, потому что Россия стала своим демпингом вытеснять иранский бизнес с традиционных рынков, где иранцы тоже демпинговали, но в гораздо меньшей степени - в Индии, Китае и даже в Турции. Теперь Россия, боясь полного провала и санкционной остановки, начала сбрасывать 30 долларов на барреле и делать другие вещи, которые вредят интересам Ирана", - отметил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Данилов объяснил, что Иран и Россия в одной антизападной и антиамериканской коалиции, но иранцы ведут игру гораздо тоньше и на многих досках, потому что это шахматы, в отличие от игры в "чапаева", в которую играет Путин.

"Я не удивлюсь, если иранцы допустили утечку данных о возможности приобретения Россией их беспилотников, чтобы иметь еще какие-то козыри на переговорах. Мне кажется, что соглашение по беспилотникам довольно маловероятно. Иранцы используют россиян в этом случае. Я уверен, что там идет какая-то игра, приезжали делегации и американская разведка предоставила корректные данные об этих двух визитах. Иран им так будет продавать еще полгода, то есть сколько нужна эта игра для иранцев столько и будут они продавать эти беспилотники", - предположил эксперт - международник.

  • 12 июля Иран после обвинений в снабжении РФ беспилотников анонсировал визит Путина
  • 13 июля Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан отрицал информацию, что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.
  • Также Рамис Юнус, американский политолог, считает, что все делается для того, чтобы объятия России и Ирана становились теплее.
  • 17 июля Байден в Саудовской Аравии пообещал сделать все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия
  • Иран ввел санкции против 61 американца

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