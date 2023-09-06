Иран и Саудовская Аравия возобновили дипломатические отношения после 7-летнего перерыва

Об этом сообщает Bloomberg.

Новый посол Саудовской Аравии Абдулла Аль-Энези заявил после своего прибытия в Тегеран во вторник, что стремится "укрепить отношения и активизировать контакты между королевством и Ираном, чтобы перейти к более гостеприимному пространству".

В то же время в Саудовскую Аравию прибыл Алирезы Енаяти, новый посол Ирана.

Отношения между странами были напряжены с тех пор, как шиитские исламисты захватили власть в Иране в 1979 году, - соперничество стран за лидерство в регионе и мусульманском мире превратилось в опосредованные войны в Ираке, Ливане, Сирии и недавно в Йемене.