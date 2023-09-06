Иран и Саудовская Аравия возобновили дипломатические отношения после 7-летнего перерыва
Иран и Саудовская Аравия обменялись послами, восстановив дипломатические отношения после семилетнего перерыва
Об этом сообщает Bloomberg.
Новый посол Саудовской Аравии Абдулла Аль-Энези заявил после своего прибытия в Тегеран во вторник, что стремится "укрепить отношения и активизировать контакты между королевством и Ираном, чтобы перейти к более гостеприимному пространству".
В то же время в Саудовскую Аравию прибыл Алирезы Енаяти, новый посол Ирана.
Отношения между странами были напряжены с тех пор, как шиитские исламисты захватили власть в Иране в 1979 году, - соперничество стран за лидерство в регионе и мусульманском мире превратилось в опосредованные войны в Ираке, Ливане, Сирии и недавно в Йемене.
- Впервые о нормализации дипломатических отношений страны заявили 10 марта 2023 года. Тогда планировалось, что диппредставительства возобновят работу в течение 2 месяцев.
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