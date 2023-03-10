Об этом сообщает Irna.

На конференции в Иордании было принято трехстороннее заявление между Ираном, Саудовской Аравией и Китаем. Страны договорились возобновить дипломатические отношения в течение двух месяцев, снова открыть посольства и агентства.

Кроме того, министры иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд должны провести переговоры, направленные на выполнение решения и принятие необходимых договоренностей по обмену послами. Ведь в 2016 году Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как в Эр-Рияде казнили проповедника-шиита.

"Подчеркивая уважение суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, две страны договорились о выполнении соглашения о сотрудничестве в области безопасности, подписанного 17 апреля 2001 года, и общего соглашения, достигнутого 27 мая 1998 года, направленного на укрепление связей на экономической, коммерческой , инвестиционной, технической, научной, культурной, спортивной и молодежной сферах", - сообщает ведомство.

Три страны выразили твердую решимость приложить усилия по укреплению регионального и международного мира и безопасности.