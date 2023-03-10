Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических связей
10 марта Иран и Саудовская Аравия заявили о нормализации дипломатических отношений и решили возобновить работу посольств после семи лет разрывов связей
Об этом сообщает Irna.
На конференции в Иордании было принято трехстороннее заявление между Ираном, Саудовской Аравией и Китаем. Страны договорились возобновить дипломатические отношения в течение двух месяцев, снова открыть посольства и агентства.
Кроме того, министры иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд должны провести переговоры, направленные на выполнение решения и принятие необходимых договоренностей по обмену послами. Ведь в 2016 году Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как в Эр-Рияде казнили проповедника-шиита.
"Подчеркивая уважение суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, две страны договорились о выполнении соглашения о сотрудничестве в области безопасности, подписанного 17 апреля 2001 года, и общего соглашения, достигнутого 27 мая 1998 года, направленного на укрепление связей на экономической, коммерческой , инвестиционной, технической, научной, культурной, спортивной и молодежной сферах", - сообщает ведомство.
Три страны выразили твердую решимость приложить усилия по укреплению регионального и международного мира и безопасности.
- Министр иностранных дел Саудовской Аравии впервые прибыл в Киев: речь идет о помощи товарами и нефтью на $400 млн.
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