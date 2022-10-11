Об этом сообщает Hamshari Online со ссылкой на слова министра экономики и финансов Ирана Эхзана Хандузи.

Министр выразил надежду на соединение в сети банковских карт Ирана и России в течение следующих нескольких месяцев.

"Между иранским и российскими центробанками были проведены переговоры, и надеюсь, что сообщение между банковскими сетями и национальными платежными системами "Шетаб" и "Мир" будет установлено в течение двух-трех месяцев", – сказал Хандузи.

Хандузи подчеркнул, что это объединение банковских сетей будет способствовать облегчению ведения бизнеса экономическим операторам и туризма.

С августа Иран тайно поставляет свои боевые дроны в Россию. РФ уже активно использует их в атаке городов Юга Украины, однако ВСУ уже научились их уничтожать, а Пентагон заявил , что они не стали технологическим прорывом РФ в войне против Украины.

23 сентября россияне атаковали беспилотниками Одессу , в результате чего погиб мирный житель. В этот же день Украина выгнала посла Ирана из-за использования российской армией иранских дронов-камикадзе.

В ночь с 29 на 30 сентября российские дроны-камикадзе иранского производства атаковали Николаев и Одессу.

В свою очередь в ответ на ноту Министерства иностранных дел Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла беспилотники в Россию. На что Минобороны опубликовало фотографию захваченного украинскими бойцами ударного иранского беспилотника Mohajer-6.

В ночь с 4 на 5 октября в Белой Церкви в Киевской области дважды прогремели взрывы. Город атаковали иранскими дронами-камикадзе.

5 октября в Иране официально опровергли поставки Российской Федерации беспилотников, которые она активно использует в войне, атакуя Украину.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан заявил , что его страна не поставляла России никакого оружия – несмотря на наличие многочисленных доказательств использования российскими силами иранских беспилотников.

Владимир Зеленский рассказал , что Россия заказала у Ирана 2400 "шахидов".

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