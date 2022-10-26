Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на слова бывшего офицера афганских спецназовцев.

"Лучше бы их использовали западные союзники, чтобы воевать вместе с украинцами. Они не хотят воевать за россиян; россияне – враги. Но что еще им делать?" – сказал он.

Издание со ссылкой на источники среди афганских военных отмечает, что Россия вербует членов элитного Корпуса командосов Национальной армии Афганистана, покинутых США и западными союзниками, когда страна была захвачена Талибаном в 2021 году, для участия в войне против Украины. Эта умудренная Штатами легкая пехота может изменить ситуацию на поле боя в Украине.

По оценкам Foreign Policy, в Афганистане или соседних странах осталось около 20-30 тысяч добровольцев-коммандос. После прихода к власти табилов эвакуировали всего несколько сотен старших офицеров. Да, многие спецназовцы, оставшиеся в Афганистане, скрываются, чтобы избежать плена и казни.

Бывшие спецназовцы рассказали изданию, что их пытались вербовать через WhatsApp и Signal. При этом до 10 тысяч бывших спецназовцев могут подвергнуться предложениям России.

Известно, что к вербовке причастен Иран. Рекрутов переправляли из Афганистана в Иран, а затем в Россию.

Известно, что в свое время США потратили около 90 млрд долларов на создание Афганских национальных сил обороны и безопасности. Силы в целом были некомпетентны и передали страну талибам за считанные недели.

26 октября Резников рассказал, откуда иранские инструкторы помогают РФ атаковать Украину дронами. По его словам, иранские инструкторы-операторы присутствуют во временно оккупированном Крыму и Беларуси, откуда россияне также запускают по Украине дроны-камикадзе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb